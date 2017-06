Incêndios em Pedrógão Grande e Góis ainda por dominar

RTP 20 Jun, 2017, 13:42 / atualizado em 20 Jun, 2017, 14:39 | País

O comandante Vítor Vaz Pinto revelou por voltas 13h00 a situação dos incêndios que lavram nas zonas de Pedrógão Grande e Góis. A lavrar desde sábado à tarde, as chamas em Pedrógão ainda não foram dominadas com várias reativações a terem lugar durante a manhã.



"Os trabalhos desta vez não tiveram o sucesso que tiveram durante a noite. Ponto sensível ainda não está extinto e por conseguinte não podemos dar o incêndio por dominado".

A situação mais grave ao início da tarde acontece em Góis, com inúmeras aldeias a serem evacuadas e com as chamas, de grande proporção, perto de chegarem a habitações.

Na última madrugada, o incêndio foi dado como praticamente dominado mas as situações climatéricas adversas, tal como o vento, mudaram o curso das chamas rementendo-as para junto das populações do concelho de Góis.





As temperaturas continuaram elevadas esta manhã e aliadas ao vento já fizeram com que várias aldeias tivessem sido evacuadas por causa da força das chamas. Um lar de idosos foi evacuado.





A autarca de Góis confirmou que foram quatro as aldeias de onde as autoridades retiraram os seus habitantes. São as aldeias de Velha, Candosa e de Carvalhal do Sapo e Cabreira. A presidente da Câmara Municipal de Góis lamentou ainda que algumas pessoas não tenham saído das suas habitações.





Para além de novas informações sobre os incêndios que continuam ativos, o comandante da Proteção Civil revelou que o número de feridos aumentou de 157 para 160. O número de vítimas mortais continua a ser de 64.





Dos 160 feridos registados, sete encontram-se em estado grave.