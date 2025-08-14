Incêndios. Empresa já substituiu os dois aviões Canadair avariados

Fonte oficial da Avincis, empresa responsável por estas aeronaves pesadas a operar em Portugal no combate aos incêndios, indicou que o segundo avião Canadair de substituição aterra ao final da manhã de hoje em Castelo Branco.

"Desta forma, fica reposto o dispositivo de aviões pesados de combate a incêndios em Portugal", sublinha a empresa. O primeiro Canadair de substituição chegou a Portugal na terça-feira.

Segundo a empresa, o avião que chega hoje é um Canadair CL-215 com motor a turbina, idêntico ao que tinha chegado na terça-feira.



"A Avincis continua comprometida com a segurança e a proteção da população portuguesa e das comunidades locais, e continua a apoiar as autoridades no combate aos incêndios em todo o país", refere ainda.



Estes aviões vão substituir os dois Canadair afetos ao Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) que estão fora de serviço, estando também inoperacional um terceiro de substituição para atuar em caso de eventuais avarias.



Na sequência destas avarias, Portugal acionou o mecanismo de cooperação bilateral com Marrocos, que enviou dois aviões Canadair de substituição, que passaram a integrar o DECIR até ao final desta semana e estão a operar a partir da Base Aérea de Monte Real.