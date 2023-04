Incêndios florestais. Governo vai apresentar medidas de prevenção

A criação de incentivos para agregar as pequenas propriedades rurais privadas é uma das ideias.



O ministro do Ambiente esteve em Monchique para acompanhar os trabalhos de prevenção de incêndios.



Duarte Cordeiro apelou aos proprietários que limpem os terrenos nesta altura do ano.