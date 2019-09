Incêndios. Fogo em Ovar interrompe A1 durante a tarde

As chamas chegaram a atingir Santa Maria da Feira, mas a meio da tarde os bombeiros conseguiram limitar o incêndio ao concelho de Ovar.



Segundo o comando de Aveiro, não há populações em risco, mas as altas temperaturas e o vento forte têm dificultado o trabalho dos bombeiros.



No terreno estão mais de 300 operacionais, 87 veículos e 7 meios aéreos.