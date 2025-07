Incêndios. Governo assegura que há meios aéreos e dispositivos em prontidão

E repetiu: "este é um combate de todos".

Meios em prontidão









Questionada sobre os meios aéreos, a ministra da Administração Interna esclareceu que o "causa dificuldade aos operacionais é o caráter extremamente acidental da orografia, a dificuldade de acesso" e das operações de combate aos incêndios e não o número de meios.



Maria Lúcia Amaral garantiu que "não faltam" meios aéreos e que há mais de 70 disponíveis. O que é necessário "compreender", segundo a governante, "é a raiz destes incêndios".



O primeiro-ministro admitiu que a situação dos incêndios é complexa e apelou aos portugueses para que sigam as instruções das autoridades.Depois da visita à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Luís Montenegro garantiu que todo o dispositivo está em prontidão e avisa que este é um combate de todos.Luís Montenegro dirigiu-se aos portugueses lembrando que este "é um combate de todos, que precisa da colaboração de todos e que para esse efeito todos devemos seguir as orientações que as autoridades vão emitindo".