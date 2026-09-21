Incêndios. Mais de 60 concelhos de 10 distritos em perigo máximo
Mais de 60 concelhos de 10 distritos de Portugal continental estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que as temperaturas máximas vão continuar elevadas na generalidade do território, segundo o IPMA.
Em causa estão mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também quase todos os concelhos de todos os distritos do continente em perigo muito elevado e elevado de incêndio.
Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Por causa do tempo quente, o IPMA colocou o distrito de Setúbal sob aviso amarelo até às 19:00 de hoje, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga até às 18:00 de terça-feira e Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre até às 18:00 de quarta-feira.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu geralmente limpo e vento por vezes forte nas terras altas.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Bragança) e os 23 graus (Portalegre) e as máximas entre os 30 (Faro) e os 37 graus (Coimbra).