Incêndios. Mais de 60 concelhos de 10 distritos em perigo máximo

Em causa estão mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também quase todos os concelhos de todos os distritos do continente em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou o distrito de Setúbal sob aviso amarelo até às 19:00 de hoje, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga até às 18:00 de terça-feira e Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre até às 18:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu geralmente limpo e vento por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Bragança) e os 23 graus (Portalegre) e as máximas entre os 30 (Faro) e os 37 graus (Coimbra).