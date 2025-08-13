Incêndios. Marcelo avisa que sexta-feira será um dia "particularmente preocupante"

"É um dia particularmente preocupante porque há uma convergência de condições objetivas, de natureza meteorológica e física, que aponta para uma situação muito propícia de permanência ou agravamento dos incêndios", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas ao lado do primeiro-ministro, com quem esteve reunido esta quarta-feira, em Faro.



Marcelo garante que ambos estão a acompanhar de perto a situação dos incêndios e que o Governo tomará as medidas adequadas, sem dar pormenores sobre o que está a ser feito e preparado pela Administração Interna.



O chefe de Estado destacou ainda o "sentido cívico" dos candidatos às eleições autárquicas, enaltecendo o facto de não estarem a utilizar os incêndios como tema de campanha eleitoral.

