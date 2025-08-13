Incêndios. Marcelo avisa que sexta-feira será um dia "particularmente preocupante"
O presidente da República avisa que a próxima sexta-feira será o dia mais preocupante a nível de incêndios, tendo em conta as condições meteorológicas.
Marcelo garante que ambos estão a acompanhar de perto a situação dos incêndios e que o Governo tomará as medidas adequadas, sem dar pormenores sobre o que está a ser feito e preparado pela Administração Interna.
O chefe de Estado destacou ainda o "sentido cívico" dos candidatos às eleições autárquicas, enaltecendo o facto de não estarem a utilizar os incêndios como tema de campanha eleitoral.