Incêndios. Metade das ocorrências registadas durante a noite

Em conferência de imprensa na sede do organismo, em Oeiras, distrito de Lisboa, o comandante Mário Silvestre precisou que, na segunda-feira, foram registadas 124 ocorrências e, entre as 00h00 e as 11h00 de hoje mais 51.

Segundo o responsável, "50,8% das ocorrências nestes dois dias e até ao momento são ocorrências noturnas".

"Temos a registar 39 ocorrências no período noturno e tudo isto contribui para um esforço significativo do dispositivo".



Neste momento, as principais ocorrências são do Lindoso, Arouca e de Penamacor. O incêndio de Arouca é o que ainda preocupa mais as autoridades, principalmente devido à velocidade de propagação elevada e o próprio terreno que dificulta o combate do fogo.

Mário Silvestre acrescentou que, neste momento, o fogo que causa mais preocupação é o de Arouca, estando a situação dos de Lindoso/Ponte da Barca e de Penamacor controlados.





