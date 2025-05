Incêndios: Ministra destaca reforço e maior coordenação de meios este ano

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

No final da apresentação do DECIR 2025, sessão que decorreu no Centro Cultural de Sardoal, no distrito de Santarém, a ministra afirmou que “há um reforço e uma maior coordenação nos meios para este verão”.



Margarida Blasco salientou também o reforço de cinco milhões de euros no financiamento aos bombeiros e a importância do trabalho de proximidade desenvolvido pelos autarcas, tendo deixado apelos à população no âmbito da proteção, prevenção e segurança.



“Eu queria deixar esta mensagem aos portugueses. Nós estamos a ter uma semana com temperaturas muito elevadas, que elevou o grau de risco de incêndio rural. E aquilo que eu pedi aos portugueses é que, como a Proteção Civil comunicou ontem, que procedessem de acordo com todas as indicações de prevenção e de adequação a este tempo de elevadas temperaturas”, apelou, tendo assegurado o “estado de prontidão” da proteção civil.