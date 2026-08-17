Incêndios nos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Porto mobilizam mais de 750 bombeiros

Quatro incêndios nos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Porto mobilizavam, pelas 7h00 desta segunda-feira, mais de 750 bombeiros. O combate ao fogo de Torre de Moncorvo implicava o maior número de meios.



Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio que deflagrou perto das 19h00 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo, em Bragança, mobilizava 337 operacionais, apoiados por 110 veículos.As chamas alastraram ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.

Ao início da manhã, continuava igualmente por dominar o incêndio a lavrar desde as 4h04 de domingo em Ardãos, no concelho de Boticas, distrito de Vila Real. O dispositivo no local era composto por 236 operacionais, com o apoio de 83 veículos.

Telejornal | 16 de agosto de 2026

O incêndio que deflagrou às 14h26 de domingo na Senhora da Rocha, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, encontrava-se também por dominar e mobilizava 137 operacionais, apoiados por 43 meios terrestres.

Pelas 7h00, permanecia ainda ativo o incêndio que teve início às 14h08 de domingo em Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto. Combatiam-no 51 operacionais, com o apoio de 16 veículos.

Já o incêndio a lavrar desde as 15h15 de domingo no concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, entrou em fase de resolução.

Risco de incêndio

Esta segunda-feira, a quase totalidade do interior norte e centro está em perigo máximo de incêndio.



Em perigo muito elevado estão perto de 100 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.



Mais de 30 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Braga estão em perigo elevado.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera um dia com possibilidade de aguaceiros, trovoada e queda de granizo ocasional, além de uma pequena subida da temperatura.





Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão até terça-feira debaixo de aviso laranja por causa da previsão de tempo quente.



O IPMA colocou também os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo até às 18h00 de terça-feira.



Os distritos de Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão também debaixo de aviso amarelo até às 21h00 desta segunda-feira devido à previsão de aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo.



As temperaturas mínimas oscilam entre os 18 graus Celsius, em Braga e Bragança, e os 27, em Portalegre, e as máximas entre os 27 graus de Aveiro e os 42 em Santarém.



c/ Lusa