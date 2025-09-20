Incêndios nos distritos de Viseu e Coimbra estão dominados

Foto: António Antunes - RTP

O incêndio de Castro Daire foi dominado esta madrugada, pouco depois das cinco da manhã. Cinco bombeiros ficaram feridos.



Três sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau e tiveram de ser transportados para o hospital.



Os outros dois operacionais foram assistidos no local por inalação de fumo.



Já o incêndio que teve início na tarde de sexta-feira em Oliveira do Hospital, foi dominado pouco antes das três da manhã.



O fogo que passou para o concelho vizinho de Nelas, em Viseu, ainda mobilizava cerca de trezentos e quarenta operacionais perto das seis da manhã.



Na página da proteção civil só há um fogo ativo, esta manhã. É em Larouco, Montalegre.