Incêndios nos distritos de Viseu e Coimbra estão dominados
Foto: António Antunes - RTP
Estão dominados os incêndios em Castro Daire, no distrito de Viseu e em Oliveira do Hospital, Coimbra. Os dois fogos chegaram a mobilizar mais de mil operacionais.
Três sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau e tiveram de ser transportados para o hospital.
Os outros dois operacionais foram assistidos no local por inalação de fumo.
Já o incêndio que teve início na tarde de sexta-feira em Oliveira do Hospital, foi dominado pouco antes das três da manhã.
O fogo que passou para o concelho vizinho de Nelas, em Viseu, ainda mobilizava cerca de trezentos e quarenta operacionais perto das seis da manhã.
Na página da proteção civil só há um fogo ativo, esta manhã. É em Larouco, Montalegre.