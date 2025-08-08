Incêndios. "Nova lei de política criminal tem de ser agravada e inibidora"

O governante refere ainda que as autoridades já deteram 75 pessoas relacionadas com este tipo de crime e este números revelam, no entender do político, que as medidas criminais atuais são de alguma forma passivas.



O ministro da Coesão territorial e o ministro da Agricultura vão visitar esta sexta-feira, as zonas ardidas de Ponte da Barca e Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda Gerês.

Manuel Castro Almeida e José Manuel Fernandes têm reuniões marcadas com os autarcas dos dois municípios.O fogo em Ponte da Barca começou a 26 de julho e só foi dominado mais de uma semana depois. Dos cerca de 7 mil hectares ardidos, mais de 75 por cento foram no único parque nacional do país.