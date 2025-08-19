Incêndios. Portugal tem a maior percentagem de área ardida na UE
António Antunes - RTP
O incêndio que começou em Trancoso, na Guarda, há nove dias, é já o maior deste ano e pode vir a ser o maior de sempre no país. As chamas já consumiram 65 mil hectares.
Portugal é o país da União europeia com a maior percentagem de área ardida. Só este ano o fogo já consumiu mais de dois por cento do território nacional.
Os dados do Sistema Europeu de informação de fogos florestais, divulgados pelo jornal Público, mostram que os incêndios deste ano fizeram disparar a média dos últimos anos quanto a área ardida.