Incêndios. Proteção civil alerta para perigo "muito elevado a máximo"

Em comunicado, a ANEPC refere que, como medidas preventivas, é proibido fazer queimada extensiva, queima de amontoados, utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural (exceto se forem usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito), fumigar ou desinfestar em apiários (salvo se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas), usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, e evitar o uso de grades de discos.

A proteção civil "recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a legislação em vigor, e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período".

Tendo em conta as previsões meteorológicas de tempo quente, a ANEPC alerta para o "aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como, o aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial no interior Norte e Centro e no Algarve".

Mais de 30 concelhos de nove distritos de Portugal continental estão hoje em perigo máximo de incêndio, num dia em que se esperam temperaturas máximas acima dos 40 graus em algumas regiões, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio rural estão mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu e Bragança, segundo o IPMA.

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até ao fim de semana.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou hoje 16 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo hoje devido à previsão de tempo quente.

A ANEPC reforçou também a importância de aumentar a ingestão de água, pelo menos 1,5 litros por dia o equivalente a oito copos, aplicar protetor solar com fator superior a 30, a cada duas horas, usar chapéu e roupas claras, largas e frescas, optar por refeições leves e frescas, refrescar-se com água ao longo do dia e ter especial atenção com doentes crónicos, crianças e pessoas idosas.

A proteção civil lembra que a evolução do perigo de incêndio para os próximos dias pode ser acompanhada nos sites do IPMA (www.ipma.pt) e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (www.icnf.pt), ou junto dos serviços municipais de proteção civil e dos corpos de bombeiros.