Incêndios: Proteção Civil da Madeira pede que sejam evitados comportamentos de risco

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) "recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural", pedindo que sejam evitadas "a realização de fogueiras para recreio, lazer ou confeção de alimentos", bem como a utilização de "equipamentos de queima e de combustão".



O SRCP recomenda igualmente aos cidadãos que não queimem "matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração".



Fumar ou fazer lume em espaços florestais e vias que o circundem também deve ser evitado, refere o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.



O IPMA colocou a costa sul da Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja devido ao tempo quente, a vigorar entre as 00h00 de quinta-feira e as 00:00 de sábado.



A generalidade do arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima", de acordo com o IPMA.



A partir das 00h00 de quinta-feira, a costa sul da Madeira e o Porto Santo passam a estar sob aviso laranja para o tempo quente, indica o IPMA, justificando com "a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima".



Já a costa norte e as regiões montanhosas da Madeira ficam sob aviso amarelo até às 00h00 de sábado.



Na nota com as recomendações, o SRCP indica que, de acordo com o IPMA, prevê-se "uma vaga de dias quentes" entre quinta-feira e segunda-feira, "associada a uma massa de ar tropical, quente e consideravelmente seca".



Nos próximos dias, a temperatura máxima do ar na costa sul da Madeira poderá atingir os 34ºC, sendo que as temperaturas mínimas "deverão variar entre os 23ºC e 25ºC.



No mesmo período, a humidade relativa do ar será baixa, "com valores inferiores a 30% nas cotas intermédias, em especial na costa sul, e em altitude", refere o SRPC.



"O vento será, com alguma persistência, moderado (até 30 km/h) de norte ou nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), em especial nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da Madeira, com rajadas até 70 a 80 km/h", acrescenta.