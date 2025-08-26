Incêndios. Rangel acusa Ventura de "ultraje aos bombeiros" e diz que "não se pode ter medo de radicais"

Sem nunca mencionar diretamente o nome do líder do partido Chega, Paulo Rangel fez esta crítica na Universidade de Verão do PSD, uma iniciativa de formação de jovens quadros, num painel intitulado "Um Mundo com mais radicalismos?".

"Quando nós vemos alguns vídeos que são verdadeiramente quase caricaturas do que é estar ao lado dos bombeiros, dos incêndios, isto é um ultraje aos bombeiros e às pessoas que viveram os incêndios, não é nenhum heroísmo", acusou.

O antigo eurodeputado considerou que, se tal fosse feito "por um político do PSD ou do PS, seria altamente criticado pelos media".

"Mas, na panóplia de comentadores, pouca gente critica isto, se fosse um político tradicional estaria absolutamente cilindrado. Temos de ter coragem de levantar a voz e denunciar isto, não se pode ter medo dos radicais, se tivermos medo estamos a fazer aquele jogo que querem que nós façamos", criticou.