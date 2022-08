Incêndios. Secretária de Estado da Proteção Civil descarta falhas no combate

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, frisou em entrevista à RTP que "estamos num ano muito atípico" propício aos incêndios, mas que "tínhamos condições para a área ardida ser ainda pior", rejeitando que haja falhas no combate aos fogos.