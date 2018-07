Incidente de recusa dos magistrados leva interrogatório a Pinho a ficar "sem efeito"

RTP17 Jul, 2018, 15:36 | País

Na nota enviada à comunicação social, a Procuradoria esclarece que “foi designada para a manhã de hoje a realização de interrogatório de Manuel Pinho na qualidade de arguido. Antes de iniciada a diligência foi suscitado, pelo seu advogado, o incidente de recusa dos magistrados designados para dirigir o inquérito”.



A PGR aponta este requerimento como a razão para o magistrado do Ministério Público dar “sem efeito a diligência designada, a fim de o incidente de recusa ser apreciado pelo imediato superior hierárquico (Diretor do DCIAP)”.







A informação de que Manuel Pinho não tinha sido afinal interrogado no DCIAP tinha sido avançada aos jornalistas pelo advogado Ricardo Sá Fernandes, à saída das instalações. O advogado não quis, no entanto, revelar a razão para que o interrogatório não fosse realizado. Considerou apenas que as razões processuais que levaram à desmarcação da diligência eram “compreensíveis” e que concordava com a decisão tomada pelo Ministério Público.







O advogado questinou o facto de o Ministério Público chamar o ex-ministro da Economia na qualidade de arguido, lembrando que o juiz de instrução criminal tinha anulado o ato de constituição de arguido há cerca de um mês.Ricardo Sá Fernandes argumentou ainda discordar da data da inquirição, no mesmo dia em que Manuel Pinho seria ouvido no Parlamento. O antigo ministro vai responder às perguntas dos deputados na comissão de inquérito sobre as opções políticas que tomou no governo de José Sócrates. De fora ficam as perguntas relativas à matéria que está a ser investigada no âmbito do processo EDP/CMEC.