"Incomportável". Autarcas de Coimbra querem fundo nacional para apoiar reparações de estradas
A presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra pede ajuda financeira para a recuperação das estradas locais. Sugere um fundo que possa reforçar os orçamentos locais, evitando que fiquem "esgotados" com estas reparações. Os autarcas de Leiria pedem mais quatro meses na isenção de portagens.
"É incomportável neste momento para alguns municípios fazer intevenções de milhões, não têm qualquer hipótese", sublinha Helena Teodósio à Antena 1 sobre as reparações de estradas municipais.
A responsável pela comunidade intermunicipal - e também autarca de Cantanhede - está preocupada com os danos causados pelas tempestades. Fala por isso de um fundo nacional que ajude a financiar obras de grande dimensão, devendo, no seu entedimento, reforçar os orçamentos municipais.
Olhando para o resto do mandato até 2029, Helena Teodósio aponta para as contas das câmaras municipais se não forem apoiados: "Os seus orçamentos vão ficar completamente esgotados a recuperar toda esta situação das depressões e das cheias". Gonçalo Costa Martins - Antena 1
As tempestades atingiram várias estradas e as competências distribuem-se por várias entidades: autarquias, concessionárioas das autoestradas e IP - Infraestruturas de Portugal.
CIM de Leiria e Coimbra pedem prolongamento nas isenções das portagens
Os autarcas das regiões de Leiria e Coimbra dizem que a isenção de portagens acabou cedo demais. Enquanto em Coimbra pede-se que seja visto caso a caso, em Leiria o presidente da comunidade intermunicipal defende que deveria ser prolongado mais quatro meses.
"Até ao final de junho é mais do que justo que o Governo olhe para esta região e nos continue a isentar das portagens", refere Jorge Vala à Antena 1, perante as últimas informações da IP relativas à reparação à EN242 e IC2.
A8, A17, A14 e A19 voltaram esta segunda-feira a ter portagens pagas, no mesmo dia em que terminou o estado de calamidade. Os dois autarcas sublinham que, mais do que esta declaração, mantêm-se os problemas causados pelas tempestades.