"Incomportável". Autarcas de Coimbra querem fundo nacional para apoiar reparações de estradas

"É incomportável neste momento para alguns municípios fazer intevenções de milhões, não têm qualquer hipótese", sublinha Helena Teodósio à Antena 1 sobre as reparações de estradas municipais.





A responsável pela comunidade intermunicipal - e também autarca de Cantanhede - está preocupada com os danos causados pelas tempestades. Fala por isso de um fundo nacional que ajude a financiar obras de grande dimensão, devendo, no seu entedimento, reforçar os orçamentos municipais.





"Os seus orçamentos vão ficar completamente esgotados a recuperar toda esta situação das depressões e das cheias".



As tempestades atingiram várias estradas e as competências distribuem-se por várias entidades: autarquias, concessionárioas das autoestradas e IP - Infraestruturas de Portugal. Olhando para o resto do mandato até 2029, Helena Teodósio aponta para as contas das câmaras municipais se não forem apoiados:As tempestades atingiram várias estradas e as competências distribuem-se por várias entidades: autarquias, concessionárioas das autoestradas e IP - Infraestruturas de Portugal.

CIM de Leiria e Coimbra pedem prolongamento nas isenções das portagens





Os autarcas das regiões de Leiria e Coimbra dizem que a isenção de portagens acabou cedo demais. Enquanto em Coimbra pede-se que seja visto caso a caso, em Leiria o presidente da comunidade intermunicipal defende que deveria ser prolongado mais quatro meses.





"Até ao final de junho é mais do que justo que o Governo olhe para esta região e nos continue a isentar das portagens", refere Jorge Vala à Antena 1, perante as últimas informações da IP relativas à reparação à EN242 e IC2.





A8, A17, A14 e A19 voltaram esta segunda-feira a ter portagens pagas, no mesmo dia em que terminou o estado de calamidade. Os dois autarcas sublinham que, mais do que esta declaração, mantêm-se os problemas causados pelas tempestades.



