Indemnização do Estado à família de cidadão ucraniano foi aprovada

Foi esta segunda-feira publicada em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que aprova a indemnização à família de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu nas instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa. A verba vai sair do orçamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.