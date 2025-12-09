Indisposição de cinco passageiros provoca "atrasos significativos" na Fertagus

Trataram-se de situações de indisposição de passageiros, com três pessoas a sentirem-se mal em Campolide, em Lisboa, e duas no Pragal, em Almada.



No caso do Pragal, uma das indisposições foi numa mulher grávida enquanto a outra foi uma mulher que não tomou o pequeno-almoço, adiantou à Antena 1 fonte da estação.



Nas redes sociais, a Fertagus já tinha alertado esta manhã para “atrasos significativos” devido a “doença súbita” de um passageiro.



Fonte oficial da empresa diz que com o passar das horas é esperado que os horários voltem ao normal.