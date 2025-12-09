País
Indisposição de cinco passageiros provoca "atrasos significativos" na Fertagus
Cinco pessoas sentiram-se mal esta manhã em comboios da Fertagus, confirmou a Antena 1 junto da transportadora ferroviária.
Trataram-se de situações de indisposição de passageiros, com três pessoas a sentirem-se mal em Campolide, em Lisboa, e duas no Pragal, em Almada.
No caso do Pragal, uma das indisposições foi numa mulher grávida enquanto a outra foi uma mulher que não tomou o pequeno-almoço, adiantou à Antena 1 fonte da estação.
Nas redes sociais, a Fertagus já tinha alertado esta manhã para “atrasos significativos” devido a “doença súbita” de um passageiro.
Fonte oficial da empresa diz que com o passar das horas é esperado que os horários voltem ao normal.
