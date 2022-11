INE divulga resultados definitivos dos Censos 2021

Serão divulgados mais de 200 indicadores estatísticos que vão além de dados preliminares já conhecidos e que abrangem as áreas de demografia, migrações, educação, mercado de trabalho, movimentos pendulares, incapacidades, composição dos agregados domésticos e organização das estruturas familiares.De acordo com o INE, será igualmente disponibilizada informação que vai permitir caracterizar o parque habitacional em termos de dimensão, tipo de utilização e propriedade a nível nacional, com a desagregação dos dados até ao nível das freguesias.