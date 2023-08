INEM averigua deslocação de VMER de Castanheira do Ribatejo até Setúbal

A investigação avança depois de a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica ter denunciado que a viatura foi acionada indevidamente.Paulo Paço, da associação, explica em declarações à Lusa o que aconteceu.A associação acredita que as dificuldades no uso das ambulâncias estão relacionadas com a falta de pessoal médico, temporariamente ao serviço da Jornada Mundial da Juventude.