INEM com nova proposta de lei orgânica e articulação com Proteção Civil, promete Ana Paula Martins
Lusa
A ministra da Saúde adianta que até ao final do ano irá haver uma proposta de lei orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica e admite que é necessário melhorar de forma significativa a articulação com a proteção civil.
A ministra aguarda ainda o relatório da Comissão Técnica Independente nomeada para trabalhar na chamada refundação do INEM para tomar decisões mais profundas, mas promete uma proposta de lei orgânica, já nos próximos meses.
Relativamente às mortes alegadamente associadas aos atrasos no atendimento durante a greve no INEM, em novembro do ano passado, a ministra da Saúde defende que assumir responsabilidades políticas é dar condições aos trabalhadores para cumprirem a sua missão.
A ministra respondeu também às críticas do PS, para defender que o Governo não pode "navegar à vista" no que diz respeito ao INEM.