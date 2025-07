INEM e Exército firmam protocolo para alojamento de profissionais

Foto: Nuno Patrício - RTP

É nesta região que se regista maior falta de recursos humanos, com o sindicato a alertar que, das 20 ambulâncias, só funcionam dez, na maior parte dos dias.



A direção do INEM confirma à RTP que existem também contactos com várias autarquias para o reforço deste apoio de forma a minimizar os efeitos do elevado custo da habitação.



As candidaturas estão abertas até dia 29 e o concurso já conta com as novas condições de entrada na carreira e de progressão. Ainda assim, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Médica avisa que é insuficiente e defende um subsídio como o existe para os médicos que trabalham longe de casa e em zonas carenciadas - a exigência será feita na próxima reunião com a ministra da Saúde.



Os 200 novos técnicos devem começar funções em 2026. Já os 167 do primeiro concurso começam no próximo dia 18.