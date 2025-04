INEM e vários hospitais ativaram planos de contingência

Em causa está uma lógica de otimização dos recursos disponíveis em Lisboa, Porto e Coimbra. As urgências, os cuidados oncológicos, cuidados intensivos ou as cirurgia foram assegurados.



Na Guarda, a Comissão de Catástrofe esteve reunida. À RTP a Unidade local de Saúde confirma que se registaram alguns constrangimentos durante o dia, mas sem consequências para os utentes.



Também os hospitais privados e do setor social pararam a assistência não essencial.



Nos cuidados primários, a situação é mas delicada, pois muitos centros de saúde não têm geradores para a rede de frio, impedindo a conservação de fármacos.



A solução passou por tentar concentrar os stocks em unidades com frigoríficos e transferir as doses para os hospitais.