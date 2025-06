Num mês com vários feriados, que implicam trabalho extraordinário, o INEM vivia uma situação crítica de escassez de recursos humanos, que podia comprometer a capacidade de resposta - um alerta feito pela Direção do instituto no dia 5 de junho.



Segundo o Jornal de Notícias, só na quinta-feira Ministério das Finanças desbloqueou o pagamento do trabalho suplementar.



A RTP tentou confirmar a informação junto do Ministério, mas ainda não obteve resposta.