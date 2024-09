INEM encaminhou mais de mil casos suspeitos de enfarte no primeiro semestre do ano

A propósito do Dia Mundial do Coração, que se assinala domingo, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou que, nos primeiros seis meses do ano, foram encaminhados 1.064 casos suspeitos de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM).

Neste período, os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM acionaram 8.520 meios de emergência pré-hospitalar para situações de dor torácica, com eletrocardiogramas realizados no local das ocorrências em 87% dos casos.

"Este procedimento permitiu identificar 1.064 doentes com um possível Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM), possibilitando um encaminhamento rápido e eficaz para as unidades de saúde mais adequadas", lê-se no comunicado do INEM.

A mesma nota refere que "em 60% dos casos de possíveis EAM, o tempo entre a identificação dos sintomas e o encaminhamento hospitalar foi inferior a duas horas. Em 26% dos casos, o contacto com o 112 ocorreu entre duas e 12 horas após o início dos sintomas, e, em 13% dos casos, o contacto foi feito após mais de 12 horas".

A média de idades dos utentes foi de 62 anos, com uma predominância de casos no sexo masculino (70%). Os distritos com maior número de registos foram Porto (197), Lisboa (185), Braga (137), Faro (77) e Vila Real (56).

Os hospitais que mais receberam doentes foram o Hospital de Braga (135), Faro (85), Hospital de São João no Porto (70), e os Hospitais de Santa Marta e Santa Maria, com 64 e 58 doentes, respetivamente.

O INEM recorda que os sintomas de EAM incluem dor súbita no peito, com ou sem irradiação para o braço esquerdo, costas ou mandíbula, suores frios intensos, náuseas e vómitos.

O EAM é uma das principais causas de morte em Portugal, ocorrendo devido à interrupção súbita da perfusão sanguínea coronária.

A prevenção inclui exames médicos regulares, hábitos de vida saudáveis, prática de desporto e evitar o tabaco e a vida sedentária.