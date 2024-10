O governo vai lançar um concurso internacional para a operação de quatro helicópteros do INEM.

A ministra da Saúde faz um balanço positivo do plano do governo e assume que a concentração de urgências obstétricas pode vir a ser uma possibilidade.



Ana Paula Martins disse também na "Grande Entrevista" da RTP 3, que são precisas medidas objetivas para combater redes criminosas que promovem o turismo de saúde no SNS.