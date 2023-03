INEM reforçou a Equipa Médica Portuguesa de Emergência

De visita à unidade do INEM, em Torres Vedras, o ministro da Saúde destacou a diferenciação e treino da equipa assim como os meios mais sofisticados.



Confrontado com o aviso de iminente rutura das urgências feito pelo diretor de Traumatologia do Hospital de S.José, em Lisboa, Manuel Pizarro renovou a confiança na rede do SNS.