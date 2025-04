INEM sem contacto com alguns meios próprios desde meio da tarde

Segundo uma das fontes citadas pela Lusa, o acionamento de meios atrasou em mais de 100 chamadas e cerca de 400 foram perdidas.

Pelas 18h00, a mesma fonte disse que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estava sem contacto com alguns meios próprios, entre ambulâncias, motos e Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).

Um outro funcionário do INEM exemplificou estas dificuldades de contacto, dizendo que a ambulância do Fundão foi deslocada para os bombeiros porque "era a única forma de ter contacto com o CODU [Centro Operacional de Doentes Urgentes]".

Desde o final da manhã, quando uma falha geral de energia afetou a Península Ibérica, a mesma fonte disse que se perderam mais de 100 chamadas feitas para o 112.

A agência Lusa questionou o INEM sobre esta matéria, mas até ao momento não recebeu resposta.

Ao inicio da tarde, o INEM tinha informado que os sistemas telefónico e informático do instituto estavam a funcionar com recurso a geradores devido à falha de energia.

"O INEM ativou o seu plano de contingência e tem os seus sistemas, telefónico e informático, a funcionar com recurso a geradores que foram automaticamente acionados", assegurou o Instituto.

O INEM apelou ainda a todos os cidadãos que liguem para o 112 "apenas em caso de emergência, para evitar uma sobrecarga do sistema".