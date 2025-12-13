País
INEM vai alterar sistema de triagem no atendimento de chamadas
O Instituto Nacional de Emergência Médica quer mexer na forma como é feita a triagem no atendimento das chamadas e acionamento dos meios, e implementar um sistema idêntico ao que funciona nos hospitais.
O INEM vai implementar mudanças no sistema de triagem nas centrais de atendimento de chamadas. Os tempos de resposta vão variar, consoante o nível de prioridade do doente.
Podendo ir dos oito minutos para os casos críticos, ou até duas horas, para situações consideradas não-urgentes.
As alterações foram decididas pelo novo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, que pretende colocar os enfermeiros no atendimento das chamadas, e entregar aos técnicos, a gestão dos meios de emergência.
O novo presidente do INEM espera apresentar resultados visíveis destas mudanças no funcionamento do instituto, no prazo de quatro meses.
