INEM vai alterar sistema de triagem no atendimento de chamadas

O Instituto Nacional de Emergência Médica quer mexer na forma como é feita a triagem no atendimento das chamadas e acionamento dos meios, e implementar um sistema idêntico ao que funciona nos hospitais.

RTP /
Foto: Nuno Patrício - RTP

VER MAIS
O INEM vai implementar mudanças no sistema de triagem nas centrais de atendimento de chamadas. Os tempos de resposta vão variar, consoante o nível de prioridade do doente.

Podendo ir dos oito minutos para os casos críticos, ou até duas horas, para situações consideradas não-urgentes.

As alterações foram decididas pelo novo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, que pretende colocar os enfermeiros no atendimento das chamadas, e entregar aos técnicos, a gestão dos meios de emergência.

O novo presidente do INEM espera apresentar resultados visíveis destas mudanças no funcionamento do instituto, no prazo de quatro meses.
PUB
PUB