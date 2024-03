Infarmed aprova mais três produtos à base de canábis para fins medicinais

Portugal passa a ter quatro medicamentos, à base de canábis, à venda no mercado. Isto depois de a Autoridade do Medicamento (Infarmed) aprovar três autorizações de colocação no mercado de preparações à base de canábis para fins medicinais.



Até agora, só estava disponível no mercado uma preparação à base canábis, tendo sido a comercialização aprovada em 2021.



Estes produtos só podem ser adquiridos com receita médica e dependendo sempre da avaliação que o médico fizer.



Os quatro medicamentos que passam a estar disponíveis nas farmácias são indicados para várias doenças e transtornos. Por exemplo, para dor crónica associada a doenças oncológicas, náuseas e vómitos causados por quimioterapia, estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes em tratamento oncológico ou com sida.



Desde 2019 que a utilização da canábis para fins medicinais é permitida em Portugal.