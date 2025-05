Foto: Lusa

Há muito que a ciência estuda o potencial terapêutico dos psicadélicos. Há países que já recorrem a estes tratamentos, agora chegou a vez de Portugal. O Infarmed acaba de aprovar o financiamento público do primeiro medicamento com escetamina, um psicadélico, para ser usado em meio hospitalar em adultos com depressão grave.