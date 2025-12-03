Infarmed estuda comparticipação de medicamentos para tratar obesidade

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

"Tem de ser avaliado pelos peritos e tem de estar dentro das indicações definidas pela DGS para situações consideradas graves, onde se comprove que há o tal custo-efetividade", afirmou esta quarta-feira a titular da pasta da Saúde. , afirmou esta quarta-feira a titular da pasta da Saúde. Ana Paula Martins falava aos jornalistas após ter-se vacinado contra a gripe e a covid-19 numa farmácia de Porto Salvo, Oeiras.





A Organização Mundial da Saúde recomendou, pela primeira vez, o alargamento da utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes para tratar a obesidade.



"É uma recomendação que, quer o Infarmed, através dos peritos que avaliam os medicamentos e as suas implicações, quer a Direção-Geral da Saúde, que olha para os processos assistenciais integrados na área da obesidade, naturalmente terão em linha de conta, dentro do que são as indicações técnicas e as necessidades das pessoas que vivem com obesidade e que têm de ter uma atenção particular", reagiu a ministra.



Igualmente questionada sobre a posição da OMS, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, recordou que a DGS já elaborou o percurso de cuidados para a pessoa com obesidade e que existe um despacho do Governo que abre a porta à comparticipação de fármacos para a obesidade.



"Esta abordagem está a ser estudada pelo Infarmed (...) e temos de aguardar. (...) Tudo o que fazemos tem de ser muito ponderado e assegurando, não só o que é melhor para os cidadãos, mas também o que é a sustentabilidade pública", insistiu.



