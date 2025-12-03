País
Infarmed estuda comparticipação de medicamentos para tratar obesidade
A ministra da Saúde indica que o Infarmed está a analisar a possível comparticipação de medicamentos para tratamento da obesidade.
Foto: Rui Alves Cardoso - RTP
A Organização Mundial da Saúde recomendou, pela primeira vez, o alargamento da utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes para tratar a obesidade.
"É uma recomendação que, quer o Infarmed, através dos peritos que avaliam os medicamentos e as suas implicações, quer a Direção-Geral da Saúde, que olha para os processos assistenciais integrados na área da obesidade, naturalmente terão em linha de conta, dentro do que são as indicações técnicas e as necessidades das pessoas que vivem com obesidade e que têm de ter uma atenção particular", reagiu a ministra.
Igualmente questionada sobre a posição da OMS, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, recordou que a DGS já elaborou o percurso de cuidados para a pessoa com obesidade e que existe um despacho do Governo que abre a porta à comparticipação de fármacos para a obesidade.
"Esta abordagem está a ser estudada pelo Infarmed (...) e temos de aguardar. (...) Tudo o que fazemos tem de ser muito ponderado e assegurando, não só o que é melhor para os cidadãos, mas também o que é a sustentabilidade pública", insistiu.
Sobre o parecer da Ordem dos Médicos, que não concorda com a opção por enfermeiros para vigiar grávidas, a ministra Ana Paula Martins argumentou que não há motivo para incómodos.