País
Infarmed lança campanha nas redes sociais para contrariar o "Desafio do Paracetamol"
Face às recentes informações sobre o intitulado “Desafio do Paracetamol” o Infarmed publicou nas suas redes sociais Facebook e Linkedin, um conjunto de recomendações sobre a utilização correta dos medicamentos contendo paracetamol.
A Ordem dos Médicos já tinha alertado que a ingestão deliberada de doses elevadas de paracetamol constitui um risco sério e potencialmente fatal. Agora é o Infarmed a reforçar a mensagem.
"Nas primeiras horas, e até no primeiro dia, pode não haver sintomas relevantes. Essa aparente normalidade é enganadora e leva a atrasos perigosos no tratamento", alertou a Ordem.
Em causa está o chamado "desafio do paracetamol", uma espécie de competição entre jovens na qual é incentivada a toma deliberada de doses elevadas deste fármaco.
Um dos maiores riscos apontados pelos especialistas é a ausência de sintomas imediatos.