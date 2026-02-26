Infarmed lança campanha nas redes sociais para contrariar o "Desafio do Paracetamol"

Em causa está o chamado "desafio do paracetamol", uma espécie de competição entre jovens na qual é incentivada a toma deliberada de doses elevadas deste fármaco.





Um dos maiores riscos apontados pelos especialistas é a ausência de sintomas imediatos.





A Ordem dos Médicos já tinha alertado que a ingestão deliberada de doses elevadas de paracetamol constitui um risco sério e potencialmente fatal."Nas primeiras horas, e até no primeiro dia, pode não haver sintomas relevantes. Essa aparente normalidade é enganadora e leva a atrasos perigosos no tratamento", alertou a Ordem.