Infarmed ordena retirada de sete lotes de Bisoprolol para tratamento de doenças cardíacas

A decisão da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) surge após a empresa Towa Pharmaceutical ter anunciado que iria recolher voluntariamente sete lotes dos medicamentos Bisoprolol toLife, 2,5mg comprimido e Bisoprolol toLife, 10mg, comprimido, "por ter sido detetado um resultado analítico acima dos limites aceitáveis para uma impureza".

O bisoprolol pertence a um grupo de medicamentos denominados bloqueadores beta que funcionam afetando a resposta do organismo a determinados impulsos nervosos, principalmente no coração.

Como resultado, o bisoprolol diminui a frequência cardíaca e faz com que o coração seja mais eficiente a bombear o sangue para todo o organismo, lê-se no folheto informativo do medicamento.

A autoridade do medicamento apela às entidades que possuam estes lotes de medicamento em `stock` para que não os vendam, dispensem ou administrem, devendo proceder à sua devolução.

O Infarmed pede ainda aos doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a este lote para não interromper o tratamento e para que, "logo que possível", contactem o médico para substituir por outro lote ou medicamento alternativo.