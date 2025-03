Infarmed proibiu exportação de 91 medicamentos este mês

Da lista constam fármacos usados no tratamento de diabetes, transtorno do défice de atenção e hiperatividade e Alzheimer, mas também medicamentos usados para tratamento de insuficiência pancreática, antipsicóticos, antibióticos, insuficiência cardíaca e outros usados para tratar o vício de fumar.

A lista divulgada pela Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde contém mais 23 fármacos do que em fevereiro.



A proibição destina-se a assegurar o abastecimento do mercado nacional e aplica-se a todos os intervenientes do circuito, incluindo aos fabricantes.