No mesmo período, as mortes quase duplicaram. Os especialistas falam na influência da nova subvariante, mas também dos fenómenos de concentração do verão.

Perante um vírus ainda imprevisível, garantem que é preciso reforçar a vacinação, sobretudo com versões atualizadas do medicamento.



A campanha arranca na segunda quinzena deste mês, com vacinas gratuitas a quem tem mais de 60 anos ou faz parte de grupos de risco.