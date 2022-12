Infeções respiratórias estão a agravar mortalidade acima dos 85 anos

O novo relatório de monitorização das doenças respiratórias, divulgado esta sexta-feira pela DGS, identifica a gripe A como a responsável por um número significativo de casos.

O diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra diz que o aumento da mortalidade por infeções respiratórias nas pessoas mais vulneráveis já era esperado.Carlos Robalo Cordeiro lembra que a gripe começou a circular mais cedo este ano. Razão pela qual seria de prever a antecipação da mortalidade.Carlos Robalo Cordeiro sublinha que a vacina deste ano contra a gripe inclui as quatro principais estirpes, nomeadamente a da gripe A.Lembra também que todas as pessoas com mais de 65 anos e fatores de risco devem mesmo ser vacinadas para evitar uma forma grave da doença.