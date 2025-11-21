"Infelizmente, o clima e o ambiente deixaram de ser prioridade", diz Marcelo

"Infelizmente, o clima e o ambiente deixaram de ser prioridade. O Mónaco tem sido um apoiante constante de Portugal e da nossa luta pelo ambiente, pelo clima e pelos oceanos. Mas, é uma prioridade que se tem perdido nos últimos dois anos”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, à chegada ao Mónaco, onde garantiu que os temas ambientais vão ser a principal marca da visita ao Principado.



É nesse sentido que, o chefe de Estado português vai estar presente na assinatura de um acordo de cooperação bilateral entre os dois Estados que prevê uma maior intensidade no diálogo entre Portugal e o Mónaco, em particular nos "domínios da economia, do comércio, do investimento, da ciência, dos oceanos e do ambiente", com assinaturas da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e da Conselheira de Governo-ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Isabelle Berro-Amadeï.



Ao longo do dia, quase sempre acompanhado por Alberto II, o chefe de Estado português vai destacar os temas do ambiente e do clima ao longo de uma visita, em que, além da receção no Palácio do Príncipe, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente numa exposição fotográfica sobre o Rei D. Carlos - que privou com o Príncipe Alberto I, trisavô do atual monarca -, e no Museu Oceanográfico do Mónaco, onde se encontra, ao final do dia, com a comunidade portuguesa no Principado.



A última vez que o presidente da República e o Príncipe do Mónaco se encontraram oficialmente foi em 2022, em Lisboa, por ocasião de uma visita de Alberto II ao território português. Uma visita que levou o Príncipe do Mónaco também aos Açores para assinalar o centenário da morte do trisavô, Alberto I.



