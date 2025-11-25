Infrações relacionadas com condução sob influência do álcool aumentaram quase 30%

O número de infrações relacionadas com a condução sob influência do álcool nos primeiros dez meses deste ano aumentou 29,3 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados avançados pela PSP esta terça-feira, foram detidas 4.384 pessoas por condução de veículo em estado de embriaguez.



“Durante os dez primeiros meses de 2025 (de 1 de janeiro a 31 de outubro), a PSP executou 20.139 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, fiscalizou 604.529 condutores e efetuou 169.101 testes de despistagem de alcoolemia, tendo registado 7.986 infrações relacionadas com exercício da condução sob influência do álcool (mais 1.811 que em igual período em 2024), o que equivale a uma média de 26 infrações por dia”, lê-se num comunicado da PSP. Destas infrações, 4.384 resultaram em detenções por condução de veículo em estado de embriaguez (mais 1.129 que em igual período em 2024) e 3.602 em autos de contraordenação por condução sob influência do álcool (mais 682 que no período homólogo em 2024).



O número de infrações detetadas “reflete um aumento considerável face ao período homólogo do ano anterior (mais 29,3 por cento)”, acrescenta o comunicado.



A Polícia de Segurança Pública esclarece que o aumento se deve à intensificação de operações de prevenção e fiscalização rodoviária em todo o território nacional.



As autoridades aproveitam para relembrar que “conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora”.



A PSP realça que, com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica, pelo que aconselha a não ingerir bebidas alcoólicas se for conduzir.