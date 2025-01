Inibidores de sinal podem devolver tranquilidade às prisões, admite sindicato

Foto: Georg Schierling - Unsplash

A instalação de inibidores de sinal para telemóveis nas cadeias é uma das medidas mais importantes para garantir a segurança. Esta é a posição assumida pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, depois de a ministra da Justiça ter anunciado o lançamento do concurso para a colocação destes equipamentos em todas as cadeias do país.