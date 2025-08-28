Iniciativa "Aldeia Feliz" leva cuidados de saúde a idosos de Monção

Durante quatro dias, os alunos visitam casas, lares e centros de dia, realizam rastreios cardiovasculares e promovem hábitos de vida saudável.





Este ano, incluem também palestras sobre alcoolismo, saúde mental e sexualidade, em colaboração com as juntas de freguesia, procurando aproximar os cuidados médicos desta população frequentemente afastada dos serviços de saúde.

Desde 2014, o projeto já passou por várias localidades do norte do país, apoiando centenas de idosos em zonas rurais e de difícil acesso.