Iniciativa "Astronauta por um dia" muda-se para os Açores com experiência mais espacial

O voo parabólico, que simula como é ser astronauta e viver no espaço com gravidade zero, está marcado para o dia 21 de setembro e, pela primeira vez, vai descolar do aeroporto da ilha de Santa Maria, nos Açores.

É a principal novidade da edição de 2025 da iniciativa "Astronauta por um dia" e, segundo a gestora de Programas de Educação e Ciência da Agência Espacial Portuguesa, a oportunidade surgiu da "relação muito forte com o arquipélago dos Açores, mas também da vontade de descentralizar".

"Sabemos que Santa Maria é uma ilha espacial", acrescentou Marta Gonçalves em declarações à agência Lusa, explicando que, por isso, a experiência que os 30 jovens selecionados terão este ano será diferente e "ainda mais ligada ao espaço".

O voo parabólico, a bordo de um Airbus da Novespace em que podem experimentar as sensações vivenciadas pelos astronautas no espaço, será o "grande momento final", mas antes disso, os jovens vão passar três dias na ilha com atividades relacionadas com o espaço, incluindo visitas ao Teleporto e à estação da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (RAEGE).

"É especialmente importante para estes jovens, que já são interessados no espaço, poderem perceber que em Portugal há este tipo de infraestruturas, são utilizadas e são realmente muito importantes até num contexto internacional", afirmou Marta Gonçalves.

Dirigida a alunos entre os 14 e 18 anos, a edição deste ano contou com perto de 700 candidatos e para a segunda fase do processo de seleção, que se assemelha aos processos de seleção de astronautas, passaram 250 jovens que realizaram testes `online` para avaliar competências como a memória, a perceção espacial e a rapidez de resposta.

Para a terceira fase, em que são realizadas provas de aptidão física, foram selecionados 100 jovens e apenas metade seguiram para a fase de entrevista, em que foram selecionados os 30 que, até ao voo, já só têm pela frente os testes médicos.

Criada em 2022, a iniciativa, até agora realizada em Beja, já levou 91 jovens a "desafiar a gravidade".