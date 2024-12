Numa visita à Irmandade de São Crispim, em Guimarães, o presidente do partido reagiu à abertura de um processo pela Inspeção Geral da Administração Interna à operação da PSP no Martim Moniz.



Rui Rocha considera que é importante que se esclareçam as condições em que as intervenções policiais são feitas, mas espera que não haja uma instrumentalização politica das forças de segurança.