Iniciativa Liberal não está disponível para dialogar com PSD

Nuno Morna diz que, agora, já não há margem para qualquer conversa com Miguel Albuquerque.O representante da República na Madeira começou hoje a receber os deputados eleitos no domingo.Edgar Silva, do PCP, foi o último deputado da ronda da manhã e teme, agora, um agravamento das injustiças sociais.O PCP não fica descansado com o acordo de incidência parlamentar alcançado entre o PSD e PAN.Um acordo que vai permitir assegurar a estabilidade no Parlamento Regional da Madeira.