Iniciativa Liberal questiona MNE sobre protestos em Angola: "O povo perdeu o medo"

Foto: José Sena Goulão - Lusa

As dúvidas já levaram o grupo parlamentar dos liberais a enviar uma pergunta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em que questionam qual a atual avaliação do Governo português sobre as condições de segurança para os cidadãos portugueses que residem, trabalham e visitam o país.



Ouvido pela Antena 1, Rodrigo Saraiva, deputado da IL, assinala que é importante garantir uma resposta rápida dos serviços consulares.



"Aquilo que é preciso garantir - e estamos certos de que o Governo e os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros estão neste momento ativos para acompanhar a situação e para tomar as decisões em consequência da informação que vão recolhendo - é que, quando acontecem situações em que o ambiente político e social é aquele que estamos a ver em Angola, que seja garantido que os nossos serviços consulares são ágeis a comunicar diretamente ou a poderem responder aos portugueses que vivem nestes países", disse.



Para o também vice-presidente da Assembleia da República, o Governo português tem de garantir que os serviços consulares junto dos portugueses que estão em Angola "estão a funcionar e habilitados a responder" em situações limite: "Obviamente que é preciso garantir todos os possíveis planos de evacuação no caso de haver uma escalada da situação. Portanto, é isso que nós queremos garantir".



Até ao momento, de acordo com as autoridades angolanas, o balanço dos protestos nas ruas é de quatro mortos e mais de 500 detenções.



Rodrigo Saraiva defende ainda que o Governo português não pode passar ao lado dos motivos que estão na origem dos protestos e pede atenção à dinâmica dos movimentos políticos e sociais na região.

"Politicamente, é muito importante que haja da parte dos governos portugueses a compreensão para a luta dos povos que está a existir. A situação de Angola não é a papel químico daquela a que assistimos há pouco tempo em Moçambique, mas existem algumas parecenças e aquilo que nós estamos a ver é que há todo um povo que perdeu o medo. E, quando perde o medo, protesta", afirmou o deputado, que insiste: "Aquilo que nós desejamos é que o direito ao protesto exista, mas que estes protestos sejam pacíficos".



Na pergunta enviada ao MNE, a Iniciativa Liberal pede ao Governo que esclareça que contactos tem mantido com as autoridades angolanas e com parceiros europeus sobre a situação em Angola e, em particular, em Luanda.