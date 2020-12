Iniciativa Liberal vai votar contra renovação do estado de emergência

João Cotrim de Figueiredo argumenta que as medidas previstas estão pouco justificadas e afiança que o partido não tem confiança neste Governo.



O partido sugeriu que fossem revistas alíneas previstas no decreto do estado de emergência que nunca foram usadas, como a de diminuição de direitos dos trabalhadores, e de outras que consideram exageradas, como a impossibilidade de profissionais de saúde saírem do SNS.



Por outro lado, querem mais esclarecimentos sobre a cronologia do plano de vacinação e sobre a capacidade diária de administração de vacinas, para uma melhor gestão de expetativas.



Questionado sobre uma eventual revisão das medidas previstas para o Natal, o responsável partidário diz que não perspetiva mudanças em relação ao já anunciado até porque a evolução da pandemia aconteceu conforme estava previsto.



Revelou que haverá nova reunião de especialistas no Infarmed no dia 5 de janeiro e desvalorizou a não marcação de uma reunião por estes dias, admitindo que possa haver algumas dificuldades de agendamento dada a época festiva.